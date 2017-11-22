Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'da futbol hayatını sürdüren millî futbolcu Cengiz Ünder, takıma ilk katıldığında Totti'yi gördüğü için çok heyecanlandığını belirterek, "Takımın en önemli idölü olan Totti ile yan yana gelmek muhteşem bir andı. Totti gerçekten çok farklı biri, gerçek bir efsane" dedi.

İtalya'nın Roma takımında forma giyen millî futbolcu Cengiz Ünder, İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu. Roma'nın efsane futbolcusu Totti için konuşan Ünder, "Size ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Takımın en önemli idölü olan Totti ile yan yana gelmek muhteşem bir andı. Hemen kendisine 'bir fotoğraf çekebilir miyiz?' diye sordum ve çektiğim o fotoğrafı Instagram'a paylaştım. Totti gerçekten çok farklı biri, gerçek bir efsane. İlk antrenmana çıktığınızda Totti tarafından karşılanmak müthiş bir duygu. O zaman Roma'ya geldiğimi anladım" diye konuştu.

"TOTTİ 'SANA İNANIYORUM' DEDİ"

Ertesi gün tercümanı aracılığıyla Totti ile konuşma fırsatını bulduğunu söyleyen Cengiz, "Totti benimle konuşmak istediğini söyledi ve yanına gittim. Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacım onu gibi Roma'da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Totti'de bana 'Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın' dedi" şeklinde konuştu.

"ROMA'YA İLK TAŞINDIĞIMDA BİR AN KÜLTÜR ŞOKU YAŞADIM"

Ailesinden, arkadaşlarından ayrı bir şekilde Roma'ya taşınmanın zorluklarını için ise genç futbolcu, "Roma'ya ilk taşındığımda bir an kültür şoku yaşadım. Hayal ettiğimden çok daha farklıydı. Aileme geride bırakarak tek başıma yurt dışındaydım. Kimseyi tanımıyor ve dilini konuşamadığım bir ülkedeydim. Bu durum gerçekten de çok sinir bozucuydu. Gerçekten zordu benim için. Gerçekten ilk defa yalnız hissettim kendimi. Ama herkes bana çok yardımcı oluyor şu an. Tercümanım yardımı büyük. Artık buralara alışmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"BURALARA GELMEMDE EN ÖNEMLİ KİŞİ MEHMET SEYİT ÖZKAN"

Kendisinin buralara gelmesinde en önemli kişinin Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan olduğunu vurgulan 20 yaşındaki futbolcu, "Mehmet Seyit Özkan başkanıma çok teşekkür ederim. O, Türk futbolundaki gençlere önem veren ender isimlerden biri. Benim için Sındırgı'ya scoutlar yollayarak, beni orada izlettirerek keşfetti ve bana şans verdi. Benim yaşımdaki birçok oyuncu bu şansı yakalayamıyor. Bir diğer önemli isimde Abdullah Avcı'dır. Benim yaşımda olan oyuncular Türkiye'de kadroya bile giremezken, Abdullah Hoca beni her maç inanarak, oynattı" dedi.

"MANCHESTER CİTY'DEN TEKLİF ALDIM"

Transfer döneminde birçok Süper Lig takımı ve İngiliz devi Manchester City'den teklif geldiğini açıklayan Cengiz Ünder, "Tekliflerin gelmesine rağmen Roma'yı seçtim. Roma Futbol Direktörü Monchi beni transfere ikna etti. Benim gelecek için değil, direk takımda oynatmak için transfer edeceklerini söyledi. Monchi, ne söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini çok iyi bilen biri. Kafasındaki projeyi bana çok iyi anlattı. Genç oyuncular oynamaktan korkmayan bir kulüp olduklarını ve teknik ekibin gençlere şans vermek için cesaretli olduğunu söyledi. Bu durum benim için çok önemliydi. Teknik direktörümüz Di Francesco da bana karşı çok iyi. Kendisinden futbol adına birçok şey öğreniyorum" diye konuştu.

"10 YAŞINDAN BERİ İNSANLARA KENDİMİ KANITLIYORUM"

Kendisinin önünde uzun bir yol olduğunun farkında olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Çok çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bazı oyuncular fazla idmandan şikayet ederler ama ben asla öyle biri değilim. Antrenman bittikten sonra bile çalışmayı severim. Ben 10 yaşından beri insanlara kendimi kanıtlıyor ve onları yanıltıyorum. Bu durumu da çok seviyorum" şeklinde konuştu.