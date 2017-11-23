Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Paris Saint-Germain evinde Celtic'i ağırladı.

Konuk ekip henüz maçın ilk dakikasında Moussa Dembele ile öne geçmeyi başardı. Ancak bu gol İskoç takımı adına yıkımı getirdi.

1-0 sonrası rakip kaleyi abluka altına alan Paris Saint-Germain, 9 ve 22. dakikada Neymar'ın golleriyle öne geçti. Brezilyalı yıldız böylece İskoç ekibine karşı kariyerinde 7. golü attı.

Durmak bilmeyen PSG, 28'de Edinson Cavani 35. dakikada ise Kylian Mbappe kısa sürede farka gitti.

Skorun verdiği avantajla oyunu sürükleyen Fransa ekibi ikinci yarıda da durmadı. 75 dakikada Marco Verratti fark 4'e çıkarken, 79'da Edinson Cavani bir kez daha sahneye çıktı: 6-1. Üst üste 8 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo ile birlikte bunu başaran 2. futbolcu olarak tarihe geçti.

Gol yağmurunda son söz söyleyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Dani Alves oldu: 7-1. Paris Saint-Germain grubun son maçında Bayern Münih ile karşılaşacak.