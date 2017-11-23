Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wanda Metropolitano'daki mücadelenin ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

Zorlu gecenin ikinci yarısında daha atak bir görünüm sergileyen Atletico 69. dakikada Antoine Griezmann'ın röveşata golüyle öne geçti. 83'te Bruno Peres'i ikinci sarı kartını görmesiyle Roma 10 kişi kalırken, ev sahibi ekip bitime 5 dakika kala Kevin Gameiro skoru 2-0'a getirdi.

Son düdükle birlikte Atletico Madrid puanını 6'ya çıkardı ve tur için ayakta kalmayı başardı. İşini zorlaştıran Roma ise Chelsea'nin arkasında 8 puanda kaldı.

İspanyol ekibi grubun son maçında tur biletini cebine koyan Chelsea'ye konuk olacak.