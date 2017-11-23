Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da büyük umutlarla alınan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan bir isim var... 10 numara Giuliano... Sarı-lacivertlilerde zaman zaman kanatta görevlendirilen ve şu ana kadar istenilen düzeyde olmayan sambacı da kendi durumundan rahatsız. Ki bu konuda hocası Aykut Kocaman ile özel bir görüşme yaptı. Hocasının kararına saygılı olduğunu ifade eden Giuliano, gerçek ve en verimli bölgesinin 10 numara olarak tabir edilen mevki olduğunu dile getirdi. Kocaman da idmanlarda özel olarak ilgilenmeye başladığı öğrencisine beklentilerini anlattı.



“Özelliklerini göster”

Daha hücumcu, rakipleri bunaltan bir takım istediğini ifade eden Aykut Hoca, Giuliano’nun orta saha ile hücum arasında köprü görevini yapmasını, takıma liderlik etmesini ve pas akışını sağlamasını istiyor. Ayrıca Brezilyalı yıldızın daha fazla şut ve asist özelliğini de sahada yansıtmasını isteyen Kocaman, ilk uygulamayı da Antalya karşısında gerçekleştirmeyi planlıyor. Valbuena’nın takıma dönüp kanattaki yerini almasının ardından Fenerbahçe’nin saha içindeki etkin liderinin Giuliano olması bekleniyor. Tabii düşünce böyle. Uygulama nasıl olacak bu sahada test edilip sonuca göre onaylanacak.