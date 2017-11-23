Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da destan yazan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, takımın Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmasını ve gündeme dair konuları değerlendirdi. Salı günü çok güzel bir gece yaşadıklarını belirten Orman “Beşiktaşlılar mutluydu. Türk insanını mutlu ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da, ben de çok sevindim. Hoş bir geceydi. Çok da abartılacak bir durum değil. Kurayı çektiğimizde ‘Birinci de olabiliriz, sonuncu da’ demiştim. Çünkü çok denk takımlar vardı. Biz birinci çıktık. Allah’a hamdolsun bundan sonra iyi kura çekmeyi istiyoruz” dedi. Dünya kulübü olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı “Azerbaycan’da hatta Avustralya’daki dostlarım bile maçı izliyorlar. 100-150 milyon taraftar kitlesine ulaşacağız. Mutlaka Avrupa’da bir kupa istiyorum” dedi.

Ciddiye alınıyoruz

Son 16’da kendilerini güçlü rakiplerin beklediğini vurgulayan Orman “Kimle oynarsak oynayalım ciddiye alınan bir kulübüz. Kimse ‘Beşiktaş’ı geçeriz’ rahatlığında olmaz” dedi. Türkiye’deki hakem yönetimiyle ilgili de eleştiride bulunan Fikret Orman, “Türkiye’de futbol oynatmamak üzerine sistem kurulu. Avrupa’da hakemler oyunu çok kesmiyor, bizde çok fazla kesiliyor. Bu yüzden Porto maçında hoş bir futbol sergiledik” ifadelerini kullandı. Ligde daha fazla süpriz yaşamak istemediklerini kaydeden Fikret Orman “Ligi bu sene de kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği maçı ne bana ne camiama ne de oyuncularıma yakıştı. Çok kötüydük. Ama son Akhisar maçında takım çok arzulu ve istekliydi” diye konuştu.

Paralar katlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, bu büyük zaferinin yanında ciddi bir para ödülü de kazandı. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş, gruptan çıkma primi olarak 6 milyon avro, galibiyet ve beraberliklerle toplanan 11 puanın 5,5 milyonluk primlerinin de eklenmesiyle toplamında 11,5 milyon avro kazandı. Forma satışları, gişe hasılatları (maç başı 12 milyon avro) ve yayın gelirleri de eklenince Beşiktaş’ın bu sezon Devler Ligi sayesinde kazandığı para 50 milyon avroya yaklaştı.

ORMAN’DAN İNCİLER

∂ Cenk Tosun’un sözleşmesine 150 milyon avroya serbest kalır maddesi koyduk (gülerek).

∂ Atınç ve Gökhan Töre geri gelecek, savunmaya Vida takviyesi olacak, başka transfere gerek yok.

∂ Oğuzhan bu takımın kaptanı. Beşiktaş’ın istemediği şekilde kimse bir yere gitmez.

∂ Oğuzhan’ın bizle olan ilişkileri en üst seviyede. Beşiktaş’ın 10 numarası.

∂ Real Madrid ile şimdi eşleşmek istemiyorum. Çıkarsa sonraki turlarda çıksın.

∂ Aboubakar ailemizin parçası. Şu anda gurbete gittiler; bakarsın geri gelirler.

∂ Porto’daki Brahimi’yi çok beğeniyorum. İki sene evvel almak istemiştim.

∂ Şenol Hoca da babam gibi; hiç memnun olmaz.

Bu nasıl taraftar?

Gün geçmiyor ki Vodafone Park’a gelip de hayran kalmayan yeni birileri çıkmasın... Beşiktaş’ın stadına her gelen rakip takımın oyuncuları maç sonu efsunlanmış gibi oluyor. Portolu oyunculardan Maxi Pereira “Taraftarı ile muhteşem bir şekilde uyumlu olan bir takıma karşı oynamak çok zordu. Her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım” ifadelerini kullandı. Porto’nun golünü atan isim Felipe de “1-1’lik skor bizim için iyi. Gerçekten böyle bir atmosferde Beşiktaş’tan 1 puan almak kesinlikle kolay değil” diye konuştu.