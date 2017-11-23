Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalan iki maçını da kazanması hâlinde adını bir üst tura yazdıracak olan Konyaspor, sahasında 21.00’de Marsilya’yı misafir edecek. Fransa’da 1-0 mağlup olduğu rakibiyle berabere kalması hâlinde gruptan çıkma şansını Guimaraes deplasmanına taşıyacak olan Mehmet Özdilek’in öğrencileri, kaybederse erken veda edecek.

Başakşehir de “ya tamam ya devam” diyecek... Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Abdullah Avcı’nın takımı ise 23.05’te başlayacak maçta Bulgaristan’da üst üste yedinci şampiyonluğuna koşan Ludogorets’e misafir olacak. Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Clichy ve Adebayor’u İstanbul’da bırakan Avcı’nın takımı şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda.