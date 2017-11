Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Cimbom’da camianın hedefindeki isim teknik direktör Igor Tudor... Büyük maçlardaki taktik anlayışı ve sergilettiği futbol sebebiyle eleştirilen ve kredisini de bitiren Hırvat teknik adamın sezon başında çok önemli bir fedakârlıkta bulunduğu ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Igor Tudor, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi devam ederken mukavelesindeki “tazminat maddesini” devreye koyup Galatasaray’ın başına geçmişti. O dönemde sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcı için Karabükspor’a 150 bin avro tazminat ödemişti. Ancak Igo Tudor’un eski takımından bir miktar maaş alacağı bulunuyordu. Her ne kadar Karabük yönetimi ile tatsız ayrılsa da “alacak” olayı sarı-kırmızılı takımın işine yaradı. Nasıl mı? Detaylandıralım...



Asamoah’a niyet...

Galatasaray’da sezon başında “Kime niyet kime kısmet” diyebileceğimiz bir transfer olayı gerçekleşmişti. Dursun Özbek yönetimi, Juventus’ta forma giyen Asamoah’a niyetlenmiş ve transferin bitmesi an meselesi hâline gelmişti. Ancak Asamoah olayı son anda yatınca ibre Karabükspor’un sol beki ve Tudor’un eski öğrencisi Latovlevici’ye döndü. Rumen oyuncu 550 bin avroluk bonservis bedeliyle alınırken o süreçte görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği anda Hırvat teknik adamın devreye girdiği ortaya çıktı. Latovlevici’yi vermek istemeyen Karabükspor’la görüşen Igor Tudor’un “Sizde bir miktar alacağım kaldı. Onlara karşılık bana bir jest yapın” dediği öğrenildi. Her ne kadar Latovlevici’nin performansı şu an için eleştiri alsa da Tudor’un fedakârlığı yönetimden takdir gördü.



‘Rodri’siz olmuyor!

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında 11’de yer almadı. Sarı-kırmızılılar bu maçların ikisinde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcunun 11’de başladığı 9 maçta ise 8 galibyet 1 beraberlik alırken Rodrigues, Başakşehir maçında neden yedek oturduğunu sorgulamaya başladı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen kanat oyuncusunun son derece üzgün olduğu ve bu durumu kafasına taktığı bildirildi. Rodrigues bu sezon 3 asist yapıp 1 gol kaydetti.



Alanya yarım takımla

Galatasaray’ın rakibi Aytemiz Alanya, Aslan’a eksik hazırlanıyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, teknik direktör Safet Susic gözetiminde sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Junior Fernandes katılmadı. Taha Yalçıner ve gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana çıkamayan Emre Akbaba ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.