Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde yarın saat 20.45’te Rus ekibi Khimki Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada yer alırken, Khimki ise 5 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ligde son olarak bir başka Rusya ekibi CSKA Moskova’yı deplasmanda 95-93’lük skorla mağlup etti.

7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Khimki, Euroleague’de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 4 kez galip ayrılırken, Rus ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında son olarak 2015-2016 sezonunda Rusya’da oynanan maçı Fenerbahçe 70-68’lik skorla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe, ligde 75.0 sayı, 32.1 ribaund ve 19.9 asist ortalamasıyla mücadele ederken, Khimki ise 78.9 sayı, 35.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.5 sayı ile oynayarak takımını sırtlıyor. Rus ekibinde ise Alexy Shved 19.3 sayı ile takımına katkıda bulunuyor.