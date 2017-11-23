Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA, Dünya sıralaması Kasım ayı sonuçlarını açıkladı. 2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar üst sıralardaki yerini korudu. En büyük sıçrayışı Senegal ile Dünya Kupası'na play-off'lar sonunda katılmaya hak kazanan Avrupa takımları gerçekleştirdi.

2002 Dünya Kupası'nın ardından Rusya'da mücadele edecek Senegal 23. sıraya yükseldi ve tarihindeki en üst basamağa çıktı. Afrika bölgesinin zirvesindeki Senegal, Kara Kıta'dan 27. Tunus ve 31. Mısır'ın önünde yer aldı.

Avrupa play-off'larından sonra 2018 Dünya Kupası bileti alan İsveç 3 basamak yükselerek 8. sıraya; Danimarka 7 basamak yükselerek 12. sıraya; Hırvatistan 1 basamak yükselerek 17. sıraya ve İsveç 7 basamak yükselerek 18. sıraya çıktı.

İvseç'e elenen İtalya, 14. sıraya çıkmasına karşın; Rusya'da olmayacak ilk 20'deki 4 takımdan biri oldu. Rusya bileti alamayan ilk 20'deki ekiplerden Şili 1 basamak düşerek 10. sıraya, Galler 5 basamak düşerek 19. sıraya geriledi. Hollanda ise 20. sıradake yireni korudu.

Sıralamanın zirvesindeki ilk beş ekip Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın yeri değişmedi. Türkiye 9 basamak geriledi ve 42. sırada yer aldı.