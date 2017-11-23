Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Müthiş keyif, mutluluk verici. Başkana da söyledim. En önemli şey bu kulübü nereden aldık, nereye getirdik. İnsanları mutlu ediyoruz, Türkiye'yi mutlu ediyoruz. Bundan daha büyük bir şey yok." dedi.

Hak ederek gruptan çıktıklarını vurgulayan Albayrak, "Oynadığımız vatan, millet, Sakarya futbol felsefesi değildi. Göze hoş gelen, hak edilmiş turdu. Beşiktaş'ın oynadığı futbol çok keyif verici. Karşımızda basit takım yoktu. Porto gibi bir takıma iki maçta da yenilmedik. Grupta yenilmeden buralara gelmek, lider çıkmak çok güzel." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ÇOK SAYGI DUYULAN BİR TAKIM HALİNE GELDİ"



Başarının bir anda gelmediğini anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Üstüne koyarak bu Beşiktaş oluşturuldu. Üst noktalara geliyoruz ama hedefimiz daha yukarılara gitmek. Sürekli üst seviyenin oyuncusu olmamız lazım. Porto maçında da bunu gördük. Beşiktaş, Avrupa'da çok saygı duyulan bir takım haline geldi."

Grup mücadelesinin ardından eleme maçları oynayacaklarını hatırlatan Metin Albayrak, "Şanslı bir kura bizi daha da ileriye götürür. Gelecek olan takımlar önemli. Grup lideriyiz ama ikinci takımlar da Avrupa'nın söz sahibi, güçlü takımları. Beşiktaş da o seviyelere gelmiş bir takım. O gelsin bu gelsin diye düşünmüyoruz. Artık Beşiktaş olarak çekinilecek takım haline geldik. Bu turu geçersek çeyrek final, sonrası Allah kerim." değerlendirmesinde bulundu.

"VODAFONE PARK'TA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Vodafone Park'ta taraftar desteğiyle daha iyi oynadıklarına dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone Park'ta oynamak kolay değil. Taraftarın önünde takım coşuyor. Başarıda bu da önemli faktör. Portolu yöneticiler de bunu söylüyor. Çok modern, çağdaş bir stat oldu. Her türlü konforuyla gelenler mutlu ayrılıyor. Herkes medeni şekilde maçını izliyor. Bu ortamı da sağladığımız için mutluyuz."