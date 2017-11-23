Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Sosa dışında tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman yapılan çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin antrenmanını bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Trabzonspor, yağmur altında idman yaptı
23.11.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Sosa dışında tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman yapılan çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin antrenmanını bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Etiketler : trabzonspor,trabzonspor haberleri,idman,
522084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522084.aspx
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2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
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Sivasspor
12
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1
5
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19
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Bursaspor
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5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
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-9
8
18
Gençlerbirliği
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2
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13. Hafta Maçları
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26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
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18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
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18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
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3
16
9
Gazişehir G.Ant
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3
6
3
12
8
4
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Balıkesirspor
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3
4
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3
15
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Adana Demirspor
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4
3
5
17
18
-1
15
12
Boluspor
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4
2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
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Denizlispor
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3
2
7
13
21
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11
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1
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Gaziantepspor
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1
2
9
4
25
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