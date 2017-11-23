Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Sosa dışında tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman yapılan çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin antrenmanını bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.