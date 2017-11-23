Sarı-lacivertliler 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Fenerbahçe Koleji öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. İlk 30 dakikası basına açık olan antrenman Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmana sarı-lacivertli futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmana sağ ayak dizinde problem olan Janssen ve belinde ağrıları bulunan Eljif Elmas katılmadı. Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'de, Antalyaspor hazırlıkları devam etti
23.11.2017 - 16:01 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler : fenerbahçe,antalyaspor,haberler,
522118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522118.aspx
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P.
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12
8
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2
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14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
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8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
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28
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8
13. Hafta Maçları
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Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
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Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
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Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
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18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
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9
Gazişehir G.Ant
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3
6
3
12
8
4
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10
Balıkesirspor
12
5
3
4
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23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
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-1
15
12
Boluspor
12
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2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
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1
2
9
4
25
-21
2