Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberinde heyet, Bursaspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Beşok ve Ömer Kızıl, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve kulübün üyeleriyle Özlüce Tesisleri'nde bir araya geldi.

Ay, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı onur duyduğunu ve gururlandıklarını belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın Letonya ile yapacağı maç için Türkoğlu'na başarılar dileyen Ay, "İnşallah gruptan çıkacağız. Basketbol bizim de göz bebeğimiz. Başarıları ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu da kendilerini ağırlayan Bursaspor Kulübüne teşekkür etti. Letonya maçı duyurularında Bursaspor'un kendilerine destek olduğunu hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Futbol maçına, maç duyurusu pankartı ile çıktınız, bu bizi çok mutlu etti. Biz Federasyon olarak hep kulüplerle yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Onlarla büyüyecek bir federasyonuz. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Bursaspor Kulübünü (basketbolda) en yakın zamanda Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bu başarı Bursaspor camiasına büyük keyif verecektir. Biz yönetim olarak hem basketbola hem de spora verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ev sahipliğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'a isimlerinin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye edildi. Türkoğlu, Bursaspor anı defterine de duygularını aktardı.