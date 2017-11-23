Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

U23 Dünya Şampiyonası’nda 75 kiloda Fatih Cengiz ve 80 kiloda Burhan Akbudak, Dünya şampiyonu olurken, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazanmışlardı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na inen millî takım kafilesi çok sayıda güreşsever tarafından coşkuyla karşılandı. Sporcuları omuzlara alan güreşseverler aldıkları başarıdan dolayı tüm takımı tebrik ettiler.

SALİH BORA: "TÜRK GÜREŞİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Millî takım teknik direktörü Salih Bora yaptığı açıklamada şampiyonadan 4 madalya ile döndüklerini belirterek, “Aslında bu madalya sayısı daha fazla olabilirdi. Ama kısmet böyleymiş. Tüm sporcularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve sonuçta 4 madalya ile döndük. Polonya’da mindere çıkan tüm sporcularımız ilerisi için umut verdiler. Türk güreşi her geçen sürede üstüne koyarak yeni başarılara imza atacak” şeklinde konuştu.