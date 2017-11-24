Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor evindeki UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Fransa temsilcisi Marsilya’yla 1-1 berabere kalarak tur umutlarını ateşe attı. 7. dakikada Mehdi sert şutuyla gol aradı ama defans araya girdi. 20’deki Fofana patentli vuruş da az farkla aut oldu. Pozisyonu az ilk yarı golsüz sona erdi. 47’de Sakai, on dakika sonrasında da Skubic’in gol denemeleri tribünlerde heyecan yaptı ama sonuçsuzdu.

> Tribünler yıkıldı

72. dakikada direk kaleyi düşünen Payet’in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı. 80’inci dakikada Amavi’nin ceza sahası içinde Mehdi Baurabia’ya müdahalesi sonrası hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. Ardından hakem Amavi’yi kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. 81’inci dakikada topun başına geçen Skubic düzgün bir vuruşla tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. 90+3’ncü dakikada ani gelişen Marsilya atağında soldan son çizgiye kadar inen Payet’in çevirdiği topu kale direği önünde uzaklaştırmak isteyen Moke’nin inanılmaz bir hatayla yaptığı ters vuruşu filelerle buluştu, Konya yıkıldı: 1-1.

