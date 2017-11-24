Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Muhteşem bir sezon başlangıcının ardından, olumsuz bir sürece giren Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor diken üstünde... Hırvat hocanın Başkan Dursun Özbek’le yaptığı görüşmede kadro darlığından yakınması sarı-kırmızılıları daha da sinirlendirdi. Tudor’un “Elimde alternatif az” demesi üzerine Başkan Özbek’in “Sezon başında ne istiyorsan yaptık, kimi istiyorsan aldık. Bir tek Asamoah işi olmadı. Büyük maçlardaki başarısızlığın tek sebebi Asamoah’ın alınmaması olamaz. Ayrıca kadro derinliği nasıl yok? Yasin, Sinan gibi isimler geçen sene takımın önemli silahlarıydı. Bunlar bugünün bahanesi değil” şeklinde çıkıştığı öğrenildi.



Ergün de mesaide!

Kredisi kalmayan ve Başkan Dursun Özbek’in net şekilde ültimatom verdiği Hırvat teknik adama, Sportif Direktör Cenk Ergün aracılığıyla baskılar devam ediyor. Özbek, Fenerbahçe maçına kadar olan bölümde takımın çok iyi gittiğini belirtip Tudor’dan “Neden sistemle oynuyorsun” diye hesap sorarken, yönetici Cenk Ergün de Alanyaspor maçında yeni bir sürpriz istemediklerini vurguladı. Tudor’la görüşen Cenk Ergün, Hırvat hocayı üstü kapalı şekilde tehdit ederken “Kötü sonuçlar devam ederse hiç istemediğimiz kararlar almak zorunda kalırız. Takımı derleyip toparlamak ve başarılı sonuçlar almak senin görevin” ifadelerini kullandı.

Feghouli gitmiyor

Galatasaray’da sezonun en flaş transferlerinden olan Sofiane Feghouli için ortaya atılan “Ayrılmak istiyor” iddialarına yönetimden “Algı operasyonu” karşılığı geldi. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu hafta da forma giyemeyecek Cezayirli futbolcunun mutsuz olduğu ileri sürülmüştü. Ancak sarı-kırmızlı yöneticiler bunun doıru olmadığını söyleyerek “Feghouli aksine Galatasaray’ı çok sahiplendi ve burada mutlu. Bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Ayrılmak gibi bir düşüncesi yok” açıklamasında bulundu.