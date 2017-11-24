Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul’da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi’nin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte Shangri-La Bosphorus Otel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği adaylığını değerlendiren Infantino, “Türkiye geçmişte de çok başarılıydı. Türkiye çok iyi ev sahibi olur, organize edebilir. Tabii kararı UEFA Yönetim Kurulu verecek, zor bir görevleri var. Adaylık için iki ülke var. Zor bir süreç. UEFA ya yeni ufuklara açılacak ya da bildiği bir ülkede organizasyonu düzenleyecek. Türkiye’ye ve Almanya’ya bol şanslar. Türkiye’deki altyapı ve yeni statlar konusunda çok etkilendim.” dedi.



Tolgay için renk vermedi

Infantino, Türkiye adına oynamayı bekleyen Tolgay Arslan konusunda, “Farklı millî takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir” derken, “Finansal Fair Play’i 5-6 yıl önce tanıttığımızda, Avrupa kulüplerinin yaklaşık 1,7 milyar avro borcu vardı. Şu an ise bu rakam yüzde 80-90 oranında düştü. Bu sistem, futbolun sürdürülebilirliğini sağlıyor” ifadelerini kullandı. İnfantino ayrıca yaz ve devre arası transfer süresinin kısaltılması konusunda çalışmaları olduğunu belirtti.



Demirören’den fair-play vurgusu

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise, “FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk, barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra fair-play’in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz” açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI MUAZZAM

Gianni Infantino Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı için de, “Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Muazzam bir başarı gösterdiler. Onları tebrik etmek görevimiz” açıklaması yaptı. Dünkü basın toplantısının ardından Yıldırım Demirören ile Gianni Infantino karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

SPOR BAKANI AŞKIN BAK:

Millî Takım’da Türk hoca isterim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının “Editör Masası”na yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir kura çekerse finale kadar gidebileceğini belirterek, “Uyumlu bir yapıları var. Onlarla gurur duyuyoruz” derken, “Türk Millî Takımı’nı Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim. Geçmişte görev alan hocalarımız oldu. Onlarla başarı elde ettik. Spor bu ülkenin hedeflerine hizmet etmeli. Bunun kapasitesi de sizin sporcu potansiyelinize bağlı. Altyapıya eğilmemiz şart” ifadelerini kullandı.