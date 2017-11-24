Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun gösterdiği performansla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin radarına girdi. Juventus, Tottenham, Arsenal gibi kulüpler Cenk'i transfer etmek için Ocak'ta Kartal'ın kapısını çalacak. Beşiktaş bu gelişme üzerine B Planı'nı hazırladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun'un satılması planı da kafasında hazır. Orman, Cenk Tosun'u en az 18 milyon Euro'ya satmayı planladığı ve bu rakamın aşağısına inmeyeceği öğrenildi.

Cenk gittiği takdirde ilk adayın daha önce de gündeme gelen Meksika'nın Tigres takımında oynayan Gignac olduğu gelen bilgiler arasında.

​HAZİRAN'DA SERBEST KALACAK

31 yaşındaki Gignac'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2018 Haziran ayında bitiyor. Tecrübeli oyuncunun Avrupa'ya dönme isteğinin olması nedeniyle Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetimin Cenk giderse Tigres'le masaya oturarak bu transferi az bir rakamla bitirmesi bekleniyor. (Takvim)