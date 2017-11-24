Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezalı olduğu için deplasman maçlarına gidemeyen başkanAziz Yıldırım'ın da sürpriz bir şekilde takımla birlikte şehre gideceği öğrenildi. Başkanın oyunculara destek vermek için bu hamlede bulunduğu ve maçı da kamp yaptıkları otelde izleyeceği belirtildi.



Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde ağrıları devam eden Janssen'in kadroda yer almayacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcunun yerine geçen haftanın yıldızı Soldado'nun ilk 11'de başlayacağı belirtildi.



Ayrıca Aatif'ın yerine Alper Potuk'un oynatılması bekleniyor. Alper geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olduğu için Sivas maçında yer alamamıştı.



BİLETLER TÜKENDİ



Sarı lacivertliler yarın öğle idmanından sonra akşam üstüne doğru Antalya'ya doğru yola çıkacak. Antalya Fenerbahçeliler Derneği büyük bir karşılama hazırlığı yapıyor. Ayrıca Antalya maçında Fenerbahçelilere ayrılan biletlerin hepsi tükendi.



BAŞKAN YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ HAMLE



Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yalova'da çeşitli dernekleri ziyaret ediyor. Yıldırım, sarı lacivertli futbolculara moral vermek için yarın kafileyle birlikte Antalya'ya uçacağı öğrenildi. Cezası nedeniyle statta yer alamayacak olan başkan, takımın kamp yaptığı otelde maçı izleyeceği ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın cezası Aralık'ta sona erecek.



BU SEFER KAHVALTIDA BULUŞTULAR!

Geçen hafta başlayan yemek birliği dün de kahvaltı ile oldu. Antalyasoır maçı öncesi futbolcular boğazda kahvaltı yaparak bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verirken, Antalyaspor'u da yenerek adım adım zirveye ilerleyeceklerini tekrarladılar. (Fanatik)