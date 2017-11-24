Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili detaylar bu haberde. Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Pek Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı canlı skor kaç kaç? Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken haftanın açılış maçında futbol severler Ankara derbisi ile seyrine doyum olmayacak bir maç izleyecek. Ligde oynadığı 12 maçın ardından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 8 puanla ligin 16. sırasında bulunan Osmanlıspor, kendisiyle aynı puana sahip ve son sırada yer alan bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. beIN Sports ekranlarından saat 20:00'de başlayan mücadele şifreli olarak ekrana geliyor. Ancak Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak aktarılacak. Peki Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı canlı skor kaç kaç? İşte Osmanlı Gençler maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24 Kasım Cuma Günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER...

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan- Numan, Prochazka, Musa, Maxso, Josue, Vrsajevic, Lawal, Serdar, Umar, Regattin

SAKAT: Pinto

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf- Ahmeet Oğuz, Palitsevich, Ndiaye, Uğur, Diallo, Scekic, Khalili, Ahmet İlhan, Jailton, Skuletic

SAKAT: Nihat, Luccas, Halil İbrahim, Issah, Marko, Serdar

CEZALI: Zeki

Osmanlıspor 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 8 puanla 16. sırada bulunuyor. İrfan Buz'un öğrencileri 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği'de ise 12 hafta sonunda 8 puala ligin dibine demir atmış durumda. Kırmızı-Siyahlı ekip 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet almış durumda.

İrfan Buz: 3 puan almak istiyoruz...

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig’in 13. haftasında 24 Kasım Cuma günü Gençlerbirliği ile yapacakları başkent derbisinden üç puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Buz, Batıkent Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, mor-sarılı takımın son haftalarda gösterdiği gelişime dikkati çekti. Trabzonspor’a deplasmanda 4-3 yenildikleri maçı değerlendiren Buz, "Baktığınız zaman skor anlamında yenildik ama oyun anlamında öyle görmüyorum. Gerçekten çok cesaretli, iyi bir oyun sergiledik. Seyir zevki yüksek bir müsabakaydı. 90+4’üncü dakikada penaltı pozisyonuyla yenildiğimiz için üzgünüz ama bu maçı geride bıraktık, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

Buz, Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Kendileri gibi rakiplerinin de puan cetvelinin alt sıralarında yer aldığına işaret eden Buz, "İki takımın da burada olmasına biz de üzülüyoruz. Özellikle Ankara’daki sporseverler buna üzülüyor. Buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden içeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli. İyi hazırlanıp üç puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.