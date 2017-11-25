Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 kaybedip elendiği Vardar, bu sonuçlarla gruplara yükselme başarısı göstermişti. Real Sociedad’a 3-0 ve 6-0, Zenit’e 2-1 ve 5-0, Rosenborg’a da 3-1 kaybeden Vardar, Avrupa Ligi’nde yer alan 48 takım arasında puan alamayan tek takım oldu.



> Östersunds tarih yazıyor

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray’ı eleyerek Avrupa’da yoluna devam eden İsveç ekibi Östersunds ise tarih yazmaya devam ediyor. İsveç ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Zorya’yı 2-0 yenerek, gruptan çıkmayı garantiledi. Zorya galibiyetiyle puanını 10’a yükselten Vikingler 1 maç kala gruplardan çıkmayı garantiledi. Östersunds’un lider bulunduğu grupta Athletic Bilbao 8 puanla ikinci, Zorya Luhansk 6 puanla üçüncü ve Hertha Berlin ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.