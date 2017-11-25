Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'ya gittiğinden beri İspanyol medyası 25 yaşındaki kişinin mutsuz olduğunu ve kararı için pişman olduğunu sürekli iddia etti.

Paris Saint-Germain’ın 4 ay önce Barcelona'dan 222 milyon Euro’ya transfer ettiği Neymar hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

Uzun süreden beri Fransız ekibinde mutsuz olduğu konuşulan Neymar’ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı haberleri büyük yankı uyandırdı.

İspanya ve Fransa basınında yer alan haberlere göre Neymar sezon sonunda 450 milyon Euro’luk bir bonservisle Real Madrid’e transfer olacak.

Paris cephesi çıkan bu haberleri yalanlarken oyuncunun herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve takımda kalacağını açıkladı.

Fransa'ya gittiğinden beri İspanyol medyası 25 yaşındaki kişinin mutsuz olduğunu ve kararı için pişman olduğunu sürekli iddia etti.