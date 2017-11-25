Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 19. Mercedes-Benz Ege Kupası Finali’nde Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geldi. 16 yaş altı millî takımlarının katıldığı turnuvada U16 Millî Takımı, rakibine yönelik üstün oynadı. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, B Grubu birincisi Yunanistan 65. dakikada bulduğu golle şampiyonluğunu ilan etti.
U16 Türkiye Millî Takım 0-1 Yunanistan maçı özeti ve golü | U16 Millî Takım finalde kaybetti
25.11.2017 - 18:43 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 16 yaş altı millî takımlarının katıldığı Ege Kupası’nda, U16 Millî Takımı’nı 1-0 yenen Yunanistan şampiyon oldu.
Etiketler : türkiye,yunanistan,u16 millî takım,
522599 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522599.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
6
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
7
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
8
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
9
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
2
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
10
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2