Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 19. Mercedes-Benz Ege Kupası Finali’nde Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geldi. 16 yaş altı millî takımlarının katıldığı turnuvada U16 Millî Takımı, rakibine yönelik üstün oynadı. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, B Grubu birincisi Yunanistan 65. dakikada bulduğu golle şampiyonluğunu ilan etti.