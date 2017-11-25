İlk yarısı golsüz geçen mücadaleyi 66. dakikada Ashley Young'ın golüyle 1-0 kazanan Manchester United, puanını 29'a yükseltti. Brighton ise 16 puanda kaldı.
Manchester United, Brigton'ı tek golle geçti
25.11.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig'in şampiyonluk kovalayan ekiplerinden Manchester United, Brighton ile sahasında karşılaştı.
Etiketler : manchester united,premier lig,brigton,
522622 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522622.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
6
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
7
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
8
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
9
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
2
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
10
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2