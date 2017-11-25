Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 9. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. 18'inci dakikada Diego Rolan'ın golüyle beraberliği yakalayan Malaga'ya üç dakika sonra Carlos Casemiro ile yanıt veren ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. İlk yarıyı Real Madrid 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda ani ataklarla gol aramaya devam eden Malaga, 57. dakikada Chory Castro ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Luis Hernandez'in ceza sahasında Luka Modric'e yaptığı müdahalenin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, vuruşunda kaleci Roberto'dan dönen topu 76. dakikada ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan başkent temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, La Liga'da bu sezon ikinci golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında toplam 8 golle krallık yarışında önde olan Portekizli futbolcu, La Liga'da ise bu performansının uzağında kaldı.

Real Madrid, aldığı bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek, ilk iki sıradaki Barcelona ve Valencia'yı takibini sürdürdü. Malaga ise 7 puanla 18. sırada kaldı.