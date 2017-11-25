Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, golsüz sona eren karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcularını tebrik ederek, maçta çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna dikkati çeken Gevrek, "Aldığımız 1 puan çok değerli ve önemli. Oyunun gidişatına bakarsak 3 puanı hak ettik, kısmet, olmadı. 1 puan da bizim için çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Gevrek, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayarak stadı dolduran taraftarlarına da teşekkür ederek, "İnşallah Evkur Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçlarında da böyle oynayarak hedefine ulaşacaktır." diye konuştu.

Kente gelen her takıma misafirperverlik yapmaya çalıştıklarını belirten Gevrek, futbolda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Adil Gevrek, Beşiktaş'ın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Geçen sene Beşiktaş hem stadını hem gönlünü bize açtı. Bu anlamda hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem taraftarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tek takımıyız Süper Lig'de. Bu anlamda hem Malatyamızı hem bölgeyi en güzel şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.

"Bu maç bizim için ışık oldu"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük ise 3 haftadır takımın üzerinde bir şanssızlık olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kaybettiğimiz 3 puandan dolayı çok üzgünüz. Maçtan önce 'karşılaşmanın 0-0 bitmesi sizi memnun eder mi?' diye sorsalardı, belki 'evet' derdim çünkü Beşiktaş çok kaliteli bir takım Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortada, onlara da o yolda başarılar diliyorum. Bu maç bizim için bir ışık oldu. Ayrıca taraftarımıza çok teşekkür ederiz."