Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Latovlevici, müsabakanın 70. dakikasında Linnes ile yer değiştirirken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, maçta ilginç bir olay da yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların sol beki Iasmin Latovlevici, performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Rumen futbolcu, topu her ayağına aldığında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Müsabakanın 65. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor da taraftarlara niye ıslıklıyorsunuz diye serzenişte bulundu. Latovlevici, karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkararak, yerini Martin Linnes'e bıraktı.