Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu müsabakayı Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye 36 bin 642 kişi geldi. Maç boyunca sarı-kırmızılılara desteğini esirgemeyen taraftalar, tezahüratlarla takımlarının 12. adamı oldu. Taraftarlar, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş maçı için de ezeli rakibine göndermelerde bulundu.