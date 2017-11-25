Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın bekledikleri gibi bittiğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, “Öncelikle lider Galatasaray’la oynadık ve maçtan önce bunun zor olacağını biliyorduk. Bu maçtan önce bildiğiniz gibi fazla handikaplarımız vardı. 2 çok önemli oyuncumuz eksikti ve 1 oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Maçı kaybetmemizin üzüntüsünün yanında Tzavellas ve Gassama cezalı duruma düştü. Kayserispor maçında yoklar. Bizim açımızdan üzücü bir durum. Çok eksiğimiz olacak Kayserispor maçında. Maçtan önce çok fazla ümidim yoktu. Bizim açımızdan çok önemli eksiklerimiz vardı. Ancak takımımı ve Galatasaray’ı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.
Safet Susic: “Maçtan önce çok fazla ümidim yoktu”
25.11.2017 - 22:15 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, 2-0 sonuçlanan Galatasaray maçının ardından konuştu. Susic, çok fazla eksik oyuncuları olduğunu belirterek, “Maçtan önce çok ümidim yoktu” diye konuştu.
Etiketler : safet susic,alanyaspor,galatasaray,süper lig,
522642 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522642.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
6
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
7
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
8
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
9
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
2
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
10
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2