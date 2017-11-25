Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda turuncu-lacivertlilerin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Tartışmalı pozisyonlar var. Hakemin biraz kart konularında cömert davrandığını düşünüyorum. Galatasaray güçlü bir rakip. Buna da ihtiyacı yok. İyi bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Fernandas, Mbilla ve Vagner Love’ın olmamasından dolayı ileride topu tutamadık. Başa baş geçti. Eksik oyuncularımızı aradık. İleride top tutma konusunda zorlandık. Buradan puan ya da puanlarla ayrılabilirdik” diye konuştu.
“Hüseyin Göçek maçı iyi yönetemedi”
25.11.2017 - 22:36 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in iyi bir yönetim sergilemediğini söyledi.
Etiketler : hüseyin göçek,galatasaray,alanyaspor,hasan çavuşoğlu,
522651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522651.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
6
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
7
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
8
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
9
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
13
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2
9
14
30
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8
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25.11.2017
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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
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Bursaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
2
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
10
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2