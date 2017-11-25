İlk yarı iki takımda pozisyon bulmasına rağmen değerlendiremedi ve 0-0 bitti.
Liverpool ikici yarıya daha iyi başlayan taraftı. Maçın 65. dakikasında Coutinho ceza sahası içine girmeden topu.
PERDEYİ SALAH AÇTI
Mohamed Salah'a verdi, Salah düzgün bir vuruşla Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
Mohamed Salah 13. maçında 10. golünü attı. Salah'ın üçte asisti bulunuyor. Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atıp 1'de asist yaptı.
Liverool'un golünden sonra Chelsea rakip kalede gol aramaya başladı.
WILLIAN DURUMU EŞİTLEDİ
Maçın bitimine 5 dakika kala Willian ceza sahası içine girdi kaleci Mignolet'in üstünde aşırttı ve Chelsea 85. dakikada skoru 1-1 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.
Liverpool 3 hafta sonra puan kaybetti ve puanını 23'e yükseltti. 5 haftadır kazanan Chelsea ise 25 olan puanını 26 yaptı.
Liverpool ligin 14. hafta maçında Stoke City deplasmanına gidecek, Chelsea ise sahasında Swansea City'i konuk edecek.