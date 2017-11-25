Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirirken “Forma giyen oyuncuların performansından memnun mu?” sorusunu cevapladı ve “Çok çok mutluyum. Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra psikolojik olarak geri dönmek ve takımın toparlanması kolay değildi. Doğru mantaliteyle oynamak önemliydi” dedi.

"ALDIĞIMIZ 1,5 PUANDAN ÇOK MUTLUYUM"

Hırvat teknik adam "Tek forvet ya da iki forvetle oynamak sizin için önemli. İroni olacak ama bugün 1,5 puan aldığımız için çok mutluyum! Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1,5, büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak değerlendiriliyor. Bugün aldığımız 1,5 puandan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK"

Latovlevici'nin ıslıklanmasını da değerlendiren Tudor "Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteği çok önemli. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Diğer taraftan Lato'ya verilen bir tepki vardı. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda kötü olabilir. Tüm oyuncular, bazen iniş-çıkış yaşayabilir. Maç esnasındaki bu protestolar beni üzüyor. Taraftanın kendi oyuncusuna tepki vermesi ıslıklaması otomatik olarak oyuncuyu geri itiyor" diye konuştu.

Derbi maçla ilgili tahminin de sorulması üzerine Tudor ironik olarak yanıtlar verirken, "Göreceğiz. Çok önemli bir maç. O kadar önemli ki kazanan şampiyon olacak! Maçtan sonra direkt kupayı alacak" cevabını verdi.

SIFIR SAYGI

”Ayhan Akman mükemmel bir futbol adamı, mükemmel bir kişilik. Böyle şeyler yaparak Ayhan Akman’ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Başakşehir’in 3, Beşiktaş’ın 6 puan önündeyiz. Ama öyle bir ortam oluşturdunuz ki, bugün kaybetseydim size göre gidiyordum belki de. Sıfır saygı. Ne bana, ne ekibime sıfır saygı.”