Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, “Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarından dolayı stresli bir başlangıç oldu. Son gün yaşadığımız iki sakatlığımız da var. Oynayan oynamayan herkesin elinden geleni yaptı. İlk yarıda golü bulduk. 18 şutumuz var. Bu tip maçlarda ikinci gol gelmediği zaman stres artıyor. 1-0 koruması kolay bir skor değil. Maçı kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“LATOVLEVİCİ, ARKADAŞLARI GİBİ ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Latovlevici’ye yapılan protestolar hakkında da açıklamada bulunan Ergün, "Latolevici de diğer arkadaşları gibi hafta içerisindeki hazırlıklarda ve müsabakalarda elinden gelenin hepsini sahaya veriyor. Takıma çok büyük destek veren inanılmaz bir seyircimiz var. Ama aralarından bir oyuncu seçip ona yüklenerek oyuncuyu da kaybetmiş oluyoruz. Sahada eksikleri olduğu gibi artıları da var ve bizim onu maç boyunca kazanmamız lazım. Zaten eğer performansında bir sıkıntı devam ederse teknik heyet gerekeni yapacaktır. Taraftar huzursuz olduğunu da belirtti. Daha da fazla uzattığın zaman bu sefer bütün takımı etkilemiş oluyorsunuz. Takıma destek oluyorsa içerisinden birini seçip onun üzerine oynadığınız zaman takımın içerisine de huzursuzluk oluyor tekrarlanması çok çok daha mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

“YASİN ŞANSI İYİ KULLANDI”

Uzun bir aradan sonra ilk 11’de oynayan ve gol atan Yasin Öztekin için ise Cenk Ergün, “Yasin Öztekin bugün çok güzel bir örnek oldu. Son dakikada gelişen sakatlıklardan sonra, uzun bir aranın ardından ilk 11’de başladı. Yanılmıyorsam sezonun ilk defa 11’inde başladı. Yasin oynamadığı bu zaman dilimi içerisinde de hal ve tavırlarıyla özellikle antrenmanlarda çalışmasıyla hocasının İstediklerini yerine getirmesi ile elinden geleni yaptı ve şansını bekledi. Bugün de almış olduğu şansı yeterince güzel kullanmış olduğunu düşünüyorum artık onun performansı teknik heyet üzerinde baskı oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

“DENAYER VE TOLGA’NIN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK”

Sakatlıklarından dolayı Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayan Tolga Ciğerci ile Denayer hakkında da konuşan Ergün, “Toga ısınmada sakatlandı. Denayer’in ağırları oldu. MR çekildi. Tolga’nın da ısınmadan sonra sağ arka adalesinde ağrıları vardı. Maça çıkamayacak durumdaydı. İkisinin de kontrolleri ve tedavileri yapılacak. Çok ciddi sakatlıkları olduğunu düşünmüyorum ama riske edilemeyecek ve oyuna başlayamayacak durumdaydılar. Onlarla başlayıp, 15-20 dakika sonra oyuncu değişikliği yapabilirdik. Onların yerine diğer arkadaşlar oynadı" dedi.

“ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Kaptan Selçuk İnan’ın iyi oynadığını ifade eden Cenk Ergün, sözlerini söyle sürdürdü:

“Uzun bir aradan sonra ilk 11 çıktı. Bunlar hem oyuncuların motivasyonunu ileriye çeken, hem de oynamayan oyunculara örnek olacak hareketler. Teknik heyette bunların arasından seçmek zorunda kalsın. Müsabaka sonrasında oyuna sokacağı oyunculara da güveni artmış olsun. Önümüzdeki hafta derbi, önemli bir maç. Aralık ayında ligin ilk yarısı bittiği zaman kimse şampiyon olmayacak. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, kendimize yakışır bir şekilde oynayarak ve en az hasarla geçip, şampiyon olacağımıza inanıyoruz.”

“BÜYÜK MAÇLARI DA KAZANMAK İSTİYORUZ”

Bundan sonraki her maçı yine final havasında oynayacaklarını vurgulayan Cenk Ergün, “Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Oyuncular da ağır mağlubiyetten sonra iyi bir geri dönüş yaptı. Ligde herkes puan kaybedebiliyor. Eskisi gibi büyük maç, küçük maç diye ayrım yapmamak lazım. Puan farkları kapandı. Ligdeki maçlar yakın geçiyor. Bir maçtan 3 puan alıyor. Sonuçta bunların hepsini toplamak istiyoruz. Büyük maçları da kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“GÜNDEMİMİZDE DEVRE ARASI TRANSFERİ ŞU AN YOK”

Devre arasında yapacakları transferlerin sorulması üzerine Ergün, “Devre arasında transfer görüşmelerinde ilerlediğimiz bir nokta yok hiçbir oyuncu için. Gündemimiz daha çok yaşantımıza konsantre olmakla geçiyor. Onun da zamanı geldiği zaman gerekenler yapılacaktır. Bu oyuncular bir takım sözleşmeli oyuncular. Kulüplerle görüşmeler yapılmadan açıklama yapmak doğru olmayacaktır” diye cevap verdi.