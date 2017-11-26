Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’de Mehmet Aydın’ın “Sonra N’oldu?” programına konuk olan Erman Toroğlu, yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. İşte o sorular ve spor dünyasının ünlü isminin bunlara verdiği çoğu zaman ilginç cevaplar:



- İstediğinizi özgürce söyleyebiliyor musunuz?

Her çalıştığım yerde özgürce konuştum ve yazdım. Onlar da özgürce kovdular zaten.



- Hakemken çok fazla koşmadığınız eleştiriliyordu. Futbolcuyken koşuyor muydunuz?

Hakemin koşmasından ziyade duracağı yer önemli. Başı kesilmiş tavuk gibi koşarsan hakem olamazsın. Hakem duracak, sezecek, topun nereye düşeceği yeri bilecek. Topun nereye düşeceğini bilmezsen aptal aptal 30 metre depar atarsın. Çok hareketli olmak futbolda avantajdır ama hakemde avantajlı değildir. Penaltı şüphesi doğacak bir pozisyon varsa durunca daha iyi görürsün.

- 73’te FB ile oynadığınız bir maçta hakem olmaya karar veriyorsunuz. Sebep?

Askerden geldim, ticarete atıldım, kabzımallık yapmaya başladım. Hakem oldum, bazı yazarlar “Kabzımal Toroğlu” diye yazdı. Bu nasıl bir aşağılık kompleksidir, nasıl bir tatminsizliktir. Kabzımallık güzel iştir. Bir de hakeme bir şey diyemiyorsun, dersen atılıyorsun. Ben de ‘Hakem olup sistemi değiştireceğim’ dedim.



- Neden sizi hakem olarak hiç 4 büyüklere vermek istemediler?

Çok net bir şekilde söylüyorum, bu sahtekârlık. Ben İstanbul’da Fenerbahçe- Aydınspor, Beşiktaş-Samsunspor gibi maçlara 5 senelik FIFA hayatımda en fazla 5-6 defa çıkmışımdır. Ama deplasmanda hep varım. İçeriye şike yapabilecek hakemleri istediler yıllarca. Bu ahlaksızlıktı.



- Şike hep devam etti mi?

Maça çıkıyorlar, sıfırdan bir orta, Güneşspor kafayı bir çakıyorlar gol. Zamanın en büyük hakemi bir düdük çalıyor, ofsayt. Hakem itiraz eden futbolcu Yiğit’i maçtan atıyor. Bunlar o zaman göstere göstere yapılıyordu. Şike takımlar ile yapılmaz, şike şahıs ile yapılır. Futbol takımını alamazsın zaten. 11 kişi ile olmaz bu, bir iki kişi ile olur. Yabancılar ile çok rahat olur.



- Size de Gürcistan’da mı para teklifi yapmışlardı?

İki takım öğle yemeği yedik, gözlemci, kulüp başkanları biz otele gitmek için izin istedik. Arabadayız tam ineceğiz adam bir tomar zarf çıkarttı. Bir tanesini aldı, bana uzattı, diğerlerine de iskambil dağıtır gibi dağıttı, indik. Bir baktık zarflara içinde para var. Gözlemciyi bekledik, geldi 4 hakem, kucağına paraları verdik. Adam aptallaştı.



TV’DE GIRGIR LAZIM

- Futbol programlarının içerisinde mizah olmalı mı?

Bizim şimdiki programımız ciddi ama ben arada gırgır da yapıyorum. 3 dakikalık görüntü bana yeter. Ukalalık gibi olmasın ama programı götürürüm. Ben de görüntü yokken Gökmen’e muz yedirdim, cacık yaptım, fal baktım ama bunlar hep kara mizah. Kâğıt yedim, şike olaylarında cacık yaptım. Öyle yapmak lazım, seyircinin dikkatini çekiyor.