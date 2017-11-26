Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa manidar açıklamalar yaptı. “Çok çok mutluyum. Başakşehir mağlubiyetinden sonra psikolojik olarak geri dönüp toparlanmak çok kolay değildi. Doğru mentalite ile oynamak önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diyen Hırvat teknik adam, “Evet tek forvet oynadık. Bir forvet, iki forvet sizin için önemli sanırım. Biraz ironi olacak ama 1.5 puan aldık. 1.5 puan aldığımız için çok çok mutluyum. Alanya’ya karşı alınca 1.5 puan almış gibi oluyor. Büyük maçlar 3 puan olarak değerlendiriliyor” şeklinde ilginç göndermeler yaptı.



Maç öncesi yuhalandı

Tudor, “Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteği benim için ve tüm takımım için önemli” derken, “Latovlevici’ye verilen tepki vardı, bütün arkadaşlar için inişler-çıkışlar olabilir. Bu tip şeyler beni üzüyor, taraftarın kendi oyuncusunu ıslıklaması oyuncuyu performans olarak otomatikman geri itiyor” serzenişinde bulundu. Beşiktaş derbisi sorulan sarı-kırmızılı çalıştırıcı yine ilginç bir yaklaşımla, “O kadar önemli ki derbi, kazanana şampiyonluk kupası hemen verilecek” karşılığında bulundu. Öte yandan Tudor da maç öncesi taraftardan tepki aldı. Stadyumda Galatasaraylı futbolcuların isimleri okunurken taraftarlar destek verirken, Tudor’a gelindiğinde ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.



Beni kötü adam ilan ettiniz

Maç sonrası basın toplantısını az sayıda basın mensubunun takip ettiğini gören Tudor, “Kaybetseydik burada 50 kişi olurdu. Bir anda kahraman ortaya çıkarıyorsunuz, sonra yerin dibine sokuyorsunuz. Bir yenilgiden sonra sanki ligi kaybediyoruz. Beni kötü adam ilan ettiniz. Bu maçta puan kaybetseydik size göre ben ayrılıyordum. Başkan zeki bir insan. Ayrılığa karar verdiği ana kadar destek oluyor. Bu da çok normal” şeklinde konuştu.



MAİCON SAKATLANINCA

Yenge çıldırdı!

Maçın 35. dakikasında Tzavellas’ın Maicon’a yaptığı faul, Brezilya savunma oyuncunun eşi Ursula’yı adeta çılgına çevirdi. Ursula’nın tribünden yaptığı kafa kesme hareketi sosyal medyada gündeme damga vurdu.