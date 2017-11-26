Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - İlk yarıda kalan 5 haftada 15 puan hedefi koyan Fenerbahçe’de futbolcular, Antalya maçı öncesi galibiyet yemini etti. Tedavisi devam eden Fernandao ile fizik kondisyonu zayıf olan Robin van Persie dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertliler, Antalya’dan 3 puan döneceklerini iddia ederken, teknik direktör Aykut Kocaman’dan oyuncularına uyarı geldi. Bozuk zemine dikkat etmeleri yönünde futbolcularını ikaz eden Kocaman, “Bu durum hem istediğimiz oyunu sergilememiz zorlaştıracak hem de sakatlıklara davetiye çıkaracaktır. Sizden maksimum dikkat istiyorum. En ufak bir hatanın bedeli çok ağır olabilir” diye konuştu.



Eto’o için özel önlem

Oyuncularından son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmamalarını isteyen Aykut Kocaman, “Sivas karşısındaki tempoyu ve arzuyu üzerine koyarak sürdürmeliyiz” dedi. Antalya’nın yıldız golcüsü Samuel Eto’o için uyarılar yapan Aykut Hoca, “Ona nefes aldırmamalıyız. Topla her buluşması tehlike” derken, “Kaleye yüzünü dönmesine izin vermeyeceksiniz. Mutlaka kademeli bir şekilde savunma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Kocaman, ön liberoları Josef ve Mehmet Topal’a ise, “Bu maçta en büyük yük sizin. Hem hücumda hem savunmada fazla olmamızı siz sağlayacaksınız” hatırlatmasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bugün Antalyaspor’la karşılaşacak olan F.Bahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel çalışmayla son buldu.



Sistem değişmiyor

Aykut Kocaman, Antalya karşısında takımını alışılan 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürecek. Ağrıları olan Janssen’i riske etmeyecek Kocaman, forvette Soldado’ya şans tanıyacak. Neto savunmadaki yerine geri dönerken, Neustadter kızağa çekilecek. Tek belirsizlik solda Valbuena mı yoksa Alper’in mi oynayacağı.



Kart yok, prim çok

Antalya deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de 3 oyuncu ceza sınırında. Hasan Ali, Janssen ve Neustadter kart görmeleri halinde Kadıköy’deki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Bu arada prim sisteminde değişiklik yapan yönetim, Antalya’dan alınacak galibiyete toplam 250 bin avro ödül verecek.



