Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkmayı bir maç öncesinden garantileyerek tarih yazan Beşiktaş ligde yokları oynuyor. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında da 2 puan bırakan siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde ve Avrupa’da oynadığı son 11 maçta 6. beraberliğini yaşadı. Bu periyotta Beşiktaş’ın 3 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Tosic ve Medel’in yokluğuna son dakikada Pepe’nin de sakatlığı eklenince defansta tandem Mitrovic-Necip ikilisine kalmıştı. Mücadele ev sahibi ekibin baskılı ve sert oyunuyla başladı. Sadık Çiftpınar’ın 8. dakikadaki kafa şutu direkten döndü. Hafta içinde Porto’ya nefes aldırmayan bir şekile saldıran siyah-beyazlılar taktiksiz, plansız ve hücumsuz bir görüntü veriyordu. Şenol Güneş’in öğrencileri ilk yarının son 15 dakikasında oyuna ağırlığını koyabilse de rakip kalede pozisyon bulamadan soyunma odasına girdi: 0-0.



Negredo direğe takıldı

İkinci yarı başladı, Malatyaspor golle burun buruna geldi. Boutaib’in kalenin 2 metre önünden kafa şutu direği sıyırdı. Şenol Güneş takımının silik oyunu ikinci yarıda da değişmeyince 58’de Quaresma’yı çıkardı Negredo’yu oyuna aldı. Bu değişiklikten sonra oyun tempo kazandı. Her iki takım da orta sahayı rahat geçmeye başladı. Necip de sakatlanınca 20 yaşındaki Fatih Aksoy stopere geçti. Gol için daha riskli bir hamle yapan Şenol Hoca, Atiba’nın yerine Oğuzhan’ı sahaya sürdü. Son 10 dakikada Beşiktaş oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. Malatyaspor da uzun toplarla tehlikeli ataklar geliştiriyordu. Negredo’nun 85’teki kafa şutu direkten auta çıktı. Gole en çok yaklaştığı anda da skoru değiştiremeyen Beşiktaş, Galatasaray deplasmanı öncesi ağır bir yara almış oldu.



Q7’NİN İSABETLİ PASINDAN...

Kaybı daha çok

Ricardo Quaresma’nın kalitesi hiç kuşkusuz tartışılmaz ancak formu şaşırtabilir. Tıpkı bu sezon dikkat çeken isabetli pas ile top kaybındaki durum gibi... Portekizli oyuncu bu sezon tüm maçlarda 18 maçta süre alırken isabetli pasta 307 kez başarılı olurken top kaybı ise 350’ydi. Şenol Güneş’in 58 dakika oyunda tuttuğu Q7, 2 ikili mücadele kazanırken 8 defa ikili mücadele kaybetti. Rakip yarı sahadaki pas isabet yüzdesi ise ancak yüzde 38’di. 10 ortasında isabet bulamadı.



BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI SONRASI LİGDE YARALI

Dönüş çilesi!

Siyah-beyaz bir tablo var Beşiktaş’ta... Avrupa bölümü beyazı temsil ederken dönüşlerde ligde alınan sonuçlar siyahı gösteriyor. Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçecek sonuçlar alan Şenol Güneş’in takımı 3 Avrupa kupası maçı dönüşünde berabere kaldı ve kaybı tam 6 puandı.



Kartal’da stoper kalmadı!

Beşiktaş stoper konusunda öyle şanssızlıklar yaşadı ki... Tosic ve Medel kart cezalısıydı. Pepe ile Mitrovic maça çıkacaktı ki bu kez Pepe ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve yerine son anda Necip Uysal dahil oldu. O Necip de 73’te sakatlanıp yerini Fatih Aksoy’a bıraktı. Ki o 20 yaşındaki Fatih kariyerinde ilk defa bir lig maçında süre aldı (6 kupa maçı vardı).