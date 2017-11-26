Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir hafta içerisinde farklı duyguları yaşayan teknik adamlardan... Salı günü tarihe geçen başarının mimarlarından olan tecrübeli teknik adam dün de Evkur Yeni Malatya karşısında hüzünlüydü. Nedeni ise kendisinin bile tanımakta güçlük çektiği öğrencileriydi. Malatya maçı öncesi cezalar sebebiyle savunmada problem yaşayan sonrasında Pepe’nin de sakatlanmasıyla hamle şansı azalan Güneş, sergilenin futbol için “Hayâl kırıklığı” özetini çıkardı.



"Çok kayıp yaşadık”

Malatya’da her şeyin futbol için elverişli olduğunu ifade eden Güneş “Rakibimiz çok istekliydi ve beraberliği hak eden bir oyun çıkardı. Biz ise 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık. Bizim adımıza hayal kırıklığı oldu. (Mental problem var mı sorusu üzerine) Takım halinde kötüydük ve oyuncular beklentilerin çok uzağında kaldı. Üzgünüz” ifadesini kullandı. Hiç beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli hoca kupa maçı sonrasında Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi.



Önce sevinirdik şimdi üzülüyoruz

Malatyaspor’un hücumdaki önemli ismi Adem Büyük, Beşiktaş maçını değerlendirdi: Maç öncesi beraberlik bizim için sevindirici olabilirdi. Şu anda memnun değiliz. 2 puan kaybettik. Beşiktaş biraz yorgun geldi. Rakibimize izin vermedik. Biz daha üstündük. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Beşiktaş pozisyon bulamadan maçı bitirdi. Bu maçtan galip ayrılamadığımız için üzgünüz.



Bulut: Doğru yoldayız

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sergilediklerini belirtirken sonucun ilerleyen haftalar için umut verici olduğunu söyledi. Son haftalarda takımının güzel futbol oynadığını anlatan Bulut, Beşiktaş karşısında da iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak “Beşiktaş karşısında çok net pozisyonlarımız var. 90 dakikada boyunca güzel mücadele eden bir takımımız vardı. Maalesef yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi.



DIŞARIDA HEP ATIYORDU

Seri sona erdi

Evkur Yeni Malatya ile Beşiktaş tarihinde ilk kez karşılaşırken o maçta da gol çıkmadı. Ki siyah-beyazlılar ligde deplasmanda rakiplerine 10 maçtır gol atıyordu. Maç başına 3,5 bir gol ortalaması vardı. Ve bu en uzun serisi dün sona erdi. Kartal lige yeni yükselen takımlarla yaptığı 25 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Bunlara Malatya beraberliği de eklendi.



DEPLASMAN SEVERDİ...

Beşiktaş’ın bu sezon deplasmanda attığı 10 golün yarısında Ryan Babel’in direkt katkısı bulunuyordu (dört gol, bir asist). Ligdeki dört golü de deplasmanda atan Hollandalı dün Malatya deplasmanında takımın kötü oyununa uyanlardandı.