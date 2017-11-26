Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Tarihî Başakşehir hezimetinin ardından diken üstünde olan Igor Tudor, dün gece sistemde sürpriz yapmadı ve Galatasaray, Alanya karşısına 4-2-3-1’le çıktı. Hırvat hoca, ısınma sırasında sakatlanan Tolga’nın yerine de Yasin’i monte etti. Stres dozu yüksek karşılaşmaya Galatasaray çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Rodrigues sağdan hızla içeri girdi, zayıf şutu kaleci Haydar çeldi. 14’te rakibinden topu çalan Rodrigues sağdan sert ortaladı, Gomis ayak koydu ama top dışarı çıktı. 19’da Yasin soldan çizgiye doğru inip içeri çıkardı, Selçuk’un şutu kalecide kaldı. Galatasaray, çok organize olmamakla birlikte Alanya savunmasına yüklenirken Cimbom’un aradığı gol 33’te geldi. Soldan gelişen atakta Serdar Aziz’in pasına hareketlenen Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldı ama şutu Haydar’dan döndü, hemen orada biten Yasin, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.



Alanya risk aldı

İkinci yarıya tabelada üstünlükle başlayan sarı-kırmızılar bir an önce ikinci golü bulup maçı koparmayı hedefledi. Ancak ilk yarıya oranla daha direnç gösteren Alanya’ya karşı Cimbom kaleye inmekte zorlandı. Akdeniz temsilcisi ise hızlı hücumlarla ve duran toplarla beraberlik golünü aradı. 54’te sağdan Emre Akbaba’nın kullandığı serbest vuruşta Welinton kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 70’ten sonra deplasman ekibi risk almaya başlarken savunmada da açıklar verdi. 78’de Rodrigues ceza sahasına doğru mükemmel bir pas yolladı. Gomis bomboş durumda çerçeveyi bulamadı. Karşılaşmanın son bölümünde iki taraf da gol için bastırırken, Gomis, Yasin’le yaptığı paslaşmalardan sonra Haydar’ı mağlup edip tabelaya 2-0’ı yazdırırken, Galatasaray, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi rakibiyle arasındaki farkı 6’ya çıkardı.



13 hafta gol...

Süper Lig’de 13 hafta geride kalırken, Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis ‘en skorer’ futbolcu olarak öne çıktı. 13 maçta, 13 gol atan Gomis, Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ın 2011-2012’deki performansıyla beraber, bunu başaran iki futbolcudan biri oldu. Burak o sezonu 34 maçta 34 gol ile tamamlamıştı. Geçen sezon Konyaspor forması altında kaydettiği 8 gol ile ilk 13 haftada en çok ağları havalandıran Riad Bajic olmuştu. 2015-2016’da Antalyaspor’dan Samuel Eto’o, 2014-2015’te de Akhisar’dan Theofanis Gekas aynı haftalarda 11 gol kaydetmişti. 2013-2014’te 9 golle o dönem Sivasspor forması giyen Aatıf Chahechouhe en golcü olmuştu. 2012-2013’te de Galatasaray için oynayan Umut Bulut 9 gol bulmuştu. Öte yandan Gomis, Gençlerbirliği ve Başakşehir’den sonra Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3’üncü maçında da gol atmayı başardı.