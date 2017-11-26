Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Nimes forması giyen genç forvet Umut Bozok, Fransa'da bir radyo yayınına bağlandı.

Fransa 2. Ligi'nde geçtiğimiz gün Nimes'in Bourg en Bresse'yi 4-0 yendiği maçta bu sezonki 3. hat-trick'ine imza atan Umut Bozok, gönlünün Galatasaray'da olduğunu açıkladı. Bozok, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'a da selamlarını iletirken, ''Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum. İzlemesi çok güzel bir takım. Eğer bizi dinliyorsa başkan Jean-Michel Aulas'a da 'Merhaba' diyorum'' ifadelerini kullandı.

Millî takım hedefleri hakkında da konuşan Umut, ''Mücadeleci bir oyuncuyum. Fransa Millî Takımı'na kapıları kapatmıyorum. Fransızım ve henüz 21 yaşındayım. Ayrıca hala 21 yaş altı takımından da çağırılabilirim. Ben çalışmaya devam edeceğim'' dedi.

Yabancı fazlalığı nedeniyle gurbetçi transferine yönelen Galatasaray, bir süredir Umut Bozok ile ilgileniyor. 21 yaşındaki forvet bu sezon Nimes formasıyla 14 lig maçında 10 gole imza attı. Umut Bozok'un 2020 yılına kadar Nimes ile sözleşmesi bulunuyor.