Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer’in tedavisine devam edildi.Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz’in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak."
Galatasaray’da sakatların durumu
26.11.2017 - 14:19 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’dan sakatlıkları bulunan Jason Denayer, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Serdar Aziz’in sağlık durumları hakkında açıklama yapıldı.
Etiketler : Galatasaray,sakatların durumu,spor haberleri,
522757 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522757.aspx
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2
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14
15
29
2
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8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
6
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
7
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
8
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
9
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
10
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
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24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
2
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
10
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2