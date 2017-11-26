Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Harun Tekin şoku yaşandı. Son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çeken ve Karabükspor mücadelesinin kadrosunda yer almayan millî kalecinin dünkü antrenmanda sağ omzundan sakatlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisinin durumunun yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Yeşil-beyazlıların Karabükspor’a karşı kalesinde Muhammet Şengezer yer alırken, yedekler arasında ise genç kaleci Ataberk Dadakdeniz bulunuyor.