Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig’de Sivasspor, Trabzonspor’u konuk etti. Peki Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti. Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 4 Eylül Sivas tadında karşı karşıya geldi. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen Sivasspor Trabzonspor maçının henüz 12. dakikasında sahaya çıkan Burak Yılmaz bordo mavili ekip adına ilk golü kaydetti ve Trabzonspor, Sivas karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol den tam 20 dakika sonra kırmızı siyahlılarda dakikalar 32’yi gösterirken skora dengeyi getiren golü Muhammet Demir kaydetti ve Sivasspor Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci 45 yarıya da fırtına gibi başlayan bordo mavili ekip, dakikalar 83’ü gösterirken okay yokuşlu’nın ayağından bulduğu golle tekrar öne geçti. Geride kalan dakikalarda daha başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor karşısında 2-1 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR



90'Hakem Ali Palabıyık karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ediyor.



90'Rıdvan Şimşek sol kanattan içeriye kıvrılıyor ve ceza sahası dışı cephe noktadan kaleye vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden farklı şekilde dışarı çıkıyor.



90'Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak son dakikalarda topu oyuna sokmak için yavaş hareketler ile davranınca Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.



90'Sağ kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Abdülkadir Ömür, Ziya Erdal'ın sert müdahalesi ile yerde kalıyor. Hakem Ali Palabıyık Ziya Erdal'a sarı kart gösteriyor.

83'GOL Okay Yokuşlu ile Trabzonspor yeniden öne geçmeyi başarıyor.

82'Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş oyuna girerken Sergiy Rybalka oyundan alınıyor.

79'Kaleyi cephe noktadan kazanılan serbest vuruşta Sergiy Rybalka topu direk kaleye gönderiyor. Ancak top kalenin üstünden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

77'Trabzonspor'da son oyuncu değişikliği yapılıyor. Abdülkadir Ömür oyuna girerken, oyundan Fabian Castillo çıkarılıyor.

73'Sergiy Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen topta Jan Durica topu uzaklaştırnayı başarıyor. Bu dakikalarda Sivasspor rakibinin üzerine daha etkili ve organize geliyor.

73'Emre Kılınç sol kanattan ceza sahası içine arka direğe doğru ortasını yapıyor. Emmanuel Mas son anda rakibi Rıdvan Şimşek'ten önce topa dokunuyor ve topu kornere gönderiyor.

69'Sivasspor'da ilk oyuncu değişikliği yapılıyor. Rıdvan Şimşek oyuna girerken, Muhammet Demir oyundan alınıyor.

66'Burak Yılmaz ceza sahası dışında Yusuf'tan aldığı topla hareketlendi ve kendisine oluşturduğu boşluk sonrası uzak mesafeden vuruşunu yapıyor. Kaleye gönderdiği topta kaleci Sergio Rochet direk dibinde topa sahip oluyor.

60'Ziya Erdal sol kanattan atağa çıkıyor ve Emre'nin pasıyla topla buluşuyor. Ceza sahası içine gelen topu Tomas Hubocan uzaklaştıryor.

58'Emre Kılınç orta alanda topu alıyor ve sağ kanatta bulunan Muhammet Demir'e topu bırakıyor. Emmanuel Mas'ın üzerine giden Muhammet ceza sahasına girer girmez topu sola çekiyor ve vuruşunu yapıyor. Kaleci Onur uzanarak topu kontrol etmeyi başarıyor.

56'Sol kanattan hızla çizgiye inen Fabian Castillo Auremir Dos Santos'tan sıyrılıyor ve topu ceza sahası yay bölgesine gönderiyor. Geriden gelen Dame N'Doye'un vuruşunda top Carl Medjani'ye çarpıyor ve kornere gidiyor.

55'Emre Kılınç sol kanattan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunmadan seken top sağ çaprazda bulunan Muhammet Demir'e geliyor. Muhammet'in yaptığı sert vuruşta Jan Durica yatarak topun kaleye gitmesini engelliyor.

53'Sergiy Rybalka kazanılan serbest vuruşu direk kaleye gönderiyor. Yere seken top kalenin tam ortasına doğru geliyor ve kaleci Onur rahat bir şekilde topa sahip oluyor.

52'Okay Yokuşlu, rakibi Arouna Kone'ye yaptığı hareket sonrasında Ali Palabıyık oyunu durduruyor. Okay Yokuşlu yaptığı aşırı itiraz nedeniyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

51'Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan taşıdığı top ile içeriye kıvrılıyor. Penaltı noktası üzerine topu kaldırıyor. Burak Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu kalenin solundan farklı şekilde dışarı çıkıyor.

50'Muhammet Demir kazanılan serbest vuruşta kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan topu direk kaleye gönderiyor. Barajı geçen top kalenin solundan az farkla dışarı çıkıyor.

49'Sergiy Rybalka ceza sahası içine girmek isterken Emmanuel Mas tarafından düşürülüyor. Demir Grup Sivasspor etkili bir noktadan serbest vuruş kazanıyor.

48'Burak Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Ancak yardımcı hakem Yusuf Yazıcı için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Trabzonspor'da ikinci yarıda Juraj Kucka oyuna dahil olurken, oyundan çıkan isim Ogenyi Onazi.

46'Hakem Ali Palabıyık ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor.

45'Hakem Ali Palabıyık karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona eriyor.

45'Emre Kılınç orta alanda Burak Yılmaz'a kaptırdığı top sonrasında rakibini formasından çekerek düşürüyor ve Ali Palabıyık Emre Kılınç'a sarı kartını gösteriyor.

45'Delvin Ndinga kaleyi cepheden gören noktadan bir anda sert bir şut çıkarıyor ancak kaleci Onur Kıvrak doğru yerde bekleyerek topa sahip oluyor.

45'Ali Palabıyık karşılaşmanın ilk yarısına üç dakika ilave süre ekliyor.

45'Kazanılan serbest vuruşta Sergiy Rybalka sol kanattan kavisli bir orta yapıyor. Delvin Ndinga penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapıyor. Kaleye yönelen topta kaleci Onur Kıvrak doğru yerde topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

45'Sol kanatta topla buluşan Arouna Kone Tomas Hubocan'ın müdahalesi ile yerde kalıyor.

39'Sergiy Rybalka sol kanattan köşe vuruşunu altı pas üzerine gönderiyor. Arouna Kone, Dame N'Doye rağmen yükselerek kafa vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden az farkla dışarı çıkıyor.

37'Trabzonspor'da oyuncu değişikliği yapılıyor. Tomas Hubocan sakatlanan Uğur Demirok'un yerine oyuna giriyor.

34'Trabzonspor'da Uğur Demirok yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak istediğini kenara işaret ediyor.

32'GOL Muhammet Demir ile Demir Grup Sivasspor beraberlik golünü buluyor. Emre Kılınç'ın ara pasıyla Arouna Kone'yi buluşturmak isteken savunma araya giriyor ortada kalan topta oluşan karambolde Emmanuel Mas'a Emre baskı yapıyor ve top bir anda Muhammet Demir'in önünde kalıyor. Muhammet ceza sahasına giriyor ve düzgün bir vuruşla topu Onur'un yanından filelere göndermeyi başarıyor.

27'Auremir Dos Santos orta alanda yerden verdiği pas ile boş pozisyonda bulanan Emre Kılınç'ı görüyor. Ceza sahası dışından kaleyi cephe noktadan gören Emre vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden az farkla dışarı çıkıyor.

22'Sergiy Rybalka sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu altı pas çizgisi üzerine sert bir şekilde ortalıyor. Arouna Kone'den önce Uğur Demirok yükselerek topu uzaklaştırmayı başarıyor.

22'Jan Durica sağ kanatta topla fazla oynarken Arouna Kone araya giriyor ve topu kazanıyor. Ancak Jan Durica rakibini yaptığı sert hareketle durduruyor. Ali Palabıyık Jan Durica'ya sarı kart gösteriyor.

21'Burak Yılmaz yapılan tedavinin ardından yeniden oyun sahasına dönüyor.

20'Jan Durica kazanılan serbest vuruşu rakip alana uzun top atarak gönderiyor. Castillo'nun hareketlendiği topa doğru daha önce hamle yapan Ziya Erdal uzaklaştırıyor.

18'Mattias Bjarsmyr orta alanda Burak Yılmaz'dan topu kazanmak isterken, rakibinin ayağına basması nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'Sivasspor savunmasının öne doğru baskı yapmak için çıktığı bir anda Yusuf Yazıcı'nın pasıyla hareketlenen Fabian Castillo için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

15'Sol kanattan atağa katılan Ziya Erdal topla buluşuyor ve rakibine rağmen ceza sahası içine ortasını yapıyor. Havadan gelen topu kaleci Onur Kıvrak çıkarak alıyor.

12'Burak Yılmaz'ın golünde asist yapan isim Fabian Castillo.

12'GOL Burak Yılmaz ile Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Kendi yarı sahasının sağ tarafında topla buluşan Fabian Castillo savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'a doğru nefis bir ara pası gönderiyor. Burak Yılmaz ceza sahası sağ çapraz köşesinden uzak köşeye doğru sert bir şut gönderiyor ve topu filelerle buluşturuyor.

10'Yusuf Yazıcı sağ kanattan köşe vuruşunu sert kavisli bir şekilde altı pas üzerine gönderiyor. Kaleci Sergio Rochet topu kontrol etmek isterken bir an için elinden kaçırıyor. Ancak Arouna Kone seken topu rakip sahaya doğru uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Uğur Demirok kapanan Sivasspor savunmasını açmak için kendi yarı sahasından derin bir top gönderiyor. Topa sağ kanattan hareketlenen Fabian Castillo için ofsayt bayrağı kalıyor.

7'Jan Durica serbest vuruşu kullanarak oyunun yönünü sol kanattan sağ kanada çeviriyor.

6'Orta sahada hava topu mücadelesinde Auremir Dos Santos rakibi Dame N'Doye doğru dirseği ile müdahale ediyor ve Ali Palabıyık oyunu yeniden durduruyor.

4'Emre Kılınç sol kanatta topu hızla rakip alana taşıyor. Ceza sahası içine gönderdiği pasla topu Arouna Kone'yi buluşturuyor. Ancak Fildişili futbolcu için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

2'Hakan Arslan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanıyor ve ev sahibi takım hazırlık paslarıyla rakip sahaya yerleşmeye başlıyor.

2'Muhammet Demir orta sahada topla buluşuyor. Sağ kanatta rakibi Ogenyi Onazi'den sıyrılmak isterken yerde kalıyor. Ali Palabıyık oyunu durdudu.

1'Hakem Ali Palabıyık karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Mücadele ev sahibi takım oyuncularının santra vuruşu ile başlıyor.