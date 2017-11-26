Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada hakemin başlama düdüğü ile birlikte Eskişehirsporlu oyuncular kendi ceza sahaları içerisinde alkışlarla takımın geldiği noktayı protesto etti. Önceki yönetimlerin mali disiplin konusunda yaptığı hatalardan dolayı ekonomik olarak zor günlerden geçen Eskişehirspor’da, oyuncular hafta içi antrenmana da çıkmamıştı. 1 dakikalık protesto süresince Çaykur Rizesporlu oyuncular kendi ceza sahaları içerisinde pas yaptı.

4. dakikada Ofoedu’nun ceza sahası ön çapraz çizgisinde düşürülmesinden dolayı kazanılan serbest vuruşu Erkan Zengin, Bruno’ya pas olarak verdi. Bruno’nun vuruşu çaprazdan az fakla dışarı gitti.

17. dakikada Orhan’ın sağ kanattan içeri ortasına yükselen Recep Niyaz’dan önce meşin yuvarlağı kaleci Kayacan yumrukladı.

41. dakikada Recep Niyaz’in sağ kanata gönderdiği topa çaprazdan iyi bir vuruş yapan Orhan’ın şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen Samudio Segovia’nın vuruşu kalenin solundan dışarı çıktı.

56. dakikada Mehmet Uslu’nun sağ kanattan yerden içeri ortasına rahat bir vuruş yapan Süleyman Koç, takımını öne geçirdi. 0-1

60. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Bruno’nun pasında topla buluşan Ofoedu’nun yerden sert şutunu iyi yer tutan kaleci Gökhan yatarak kontrol etti.

69. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın defanstan dönen ortasını tamamlamak isteyen Hürriyet, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

88. dakikada Semih Şentürk’ün ceza sahasında indirdiği topu Hasan Ayaroğlu tamamlayarak maça yeniden dengeyi getirdi. 1-1

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Habip Tiryaki xx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Hasan Ayaroğlu dk. 83 ?), Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx (Semih Şentürk dk. 67 xx), Erkan Zengin xx, Ofoedu xxx, Kaan Kanak xx, Hürriyet Gücer xx, Semih Güler xx, Bruno xx

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Yedekler: Gökhan Siverek, Bilal Aziz Özer, Enes Can Akgün, Fıratcan Üzüm, Bedirhan Altunbaş, Serdar Yazıcı, Mehmet Özcan, Andaç Güleryüz

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Davide Petrucci xx, Recep Niyaz xx, Marwane Saadane xx, Samudio Segovia xx (Oğulcan Çağlayan dk. 84 ?), Süleyman Koç xx (Kweuke dk. 71 xx), Özgür Çek xx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Alperen Uysal, Ozan Papaker, Sinan Yazıcı, Dos Santos, Furkan Şimşek, Emir Han Topçu

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 88), Süleyman Koç (dk. 56) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Hürriyet Gücer, Ofoedu, Hasan Ayaroğlu, Semih Güler (Eskişehirspor), Samudio Segovia, Marwane Saadane, Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)