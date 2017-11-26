Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Guiliano’nun ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken, maç sonunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’un her iki devrede de diri durduğunu belirten Öztürk, “Fenerbahçe de diriydi. İyi organize olmuşlardı. Golden sonra da onların istediği yönde oyunu soğutarak gittiler” dedi.

"BİRAZ BATTI AÇIKÇASI"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştiren Öztürk, “Hakemin biraz düşük performans gösterdiğini düşünüyoruz. İnceden oluyor ya, büyük kararı olmadı, hakemi bağlayacak bir şey yok orada ama biraz battı açıkçası” ifadesini kullandı.

"SÖYLENTİSİ BİLE ÇOK ÇİRKİN"

Antalyaspor başkanlığından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe yönetimine gireceği yönündeki iddialara ‘hakaret olarak algılıyorum’ cevabını veren Öztürk, şunları söyledi:

“Ben bunu başkanı olduğum camiaya hakaret olarak algılıyorum. Ben burada bir camianın bir başkanıyım, spor kulübünün başkanıyım. Baktığımızda Fenerbahçe’ye şöyle, böyle olacak demek şu anda yaptığım göreve ve taraftara saygısızlık olur. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu kulübe bir hakarettir. Söylentisi bile çok çirkin.”

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Son olarak başkanlığı bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise Öztürk, “Aday olup olmayacağım Ayın 7’sinde belli olacak. Ben o zamana kadar bir şey yapmak istemiyorum, hala bir süreç ilerliyor ve o sürece bakacağız” yanıtını verdi.