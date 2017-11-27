Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) iş birliğiyle düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası, 5 Grand Slam, 36 tekler şampiyonluğu olan Rus sporcu Maria Sharapova ile dünya sıralamasında 160’ıncı sırada yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay karşı karşıya geldi. Sharapova, ilk seti tie-break sonucunda 7-6, ikinci seti de 6-0 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sharapova, ‘’Burada güzel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere teşekkür ediyorum. Çağla’ya karşı oynamak hem zor hem de keyifli. Çağla’nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum’’ dedi.
Sharapova rüzgârı
27.11.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında İstanbul’da oynanan maçta dünyaca ünlü tenisçi, Çağla Büyükakçay’ı 2-0 mağlup etti
Etiketler : Sharapova,
522895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522895.aspx
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