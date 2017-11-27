Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Alanyaspor maçının yıldızı Yasin Öztekin oldu. Sarı-kırmızılılar maç listesini bildirdiğinde 30 yaşındaki futbolcu yedekler arasındaydı. Tolga Ciğerci ısınma sırasında sakatlanınca Yasin apar topar maça çıktı ve 1 gol 1 asistle Alanya’yı deviren adam oldu. Beşiktaş derbisi öncesi Yasin Öztekin’in göstermiş olduğu performans teknik direktör Tudor’u da, yönetimi de oldukça etkiledi. Geçen hafta nargile içerken görüntülenen ve adeta linç edilen Yasin Öztekin şimdi derbi öncesi Galatasaray’ın en önemli silahlarından biri oldu. Bu sezon ligde ilk defa 11’de şans bulan ve hiç pes etmediğini açıklayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasına özel olarak hazırlanacak.

> Beşiktaş’a kilitlendi

Teknik direktör Igor Tudor, dün oyuncusuyla görüşerek bu hafta kendini tamamen dış dünyadan izole etmesini istedi ve kendisini özel program hazırlayacağını bildirdi. Yasin Öztekin de, hocasına artık tamamen derbiye kilitlendiğini iletti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yasin Öztekin’in devre arasında takasta kullanılması gündemdeydi. Oyuncuyla sözleşme yenilemeyen yönetim geçen sezon da birçok problem yaşamıştı. 2 defa kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin devre arası kampına götürülmemişti.