Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Kadrolarıyla performansları ters orantılı iki takımın mücadelesiydi Antalya-Fenerbahçe buluşması. Büyükleri kıskandıran yıldızları bünyesinde barındıran ev sahibi Antalya küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor, şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı kapatmaya çabalıyordu. Kırmızı-beyazlılar sahaya ideal kadrosuyla çıkarken, Aykut Kocaman da Neto ve Alper’in cezasının bitmesine, Valbuena’nın iyileşmesine rağmen Sivas maçındaki ilk 11’ini bozmamıştı. Sarı-lacivertliler, hiç kazanamadıkları stadın bozuk zeminin endişesi, Antalya’nın korkutucu hücum gücünün etkisiyle maça temkinli başladı. Antalya ise daha arzulu ama daha beceriksiz olan taraftı. Janssen’e Aatıf’ın destek verdiği Fenerbahçe önemli fırsatlar yakalarken, ev sahibinin gol girişimleri sarı-lacivertlilerin ördüğü etten duvarı aşamadı.

>Sambacı sahne aldı

Janssen’in 4’te yokladığı kaleye 24’te Aatıf’ın çektiği şutu kaleci Ferhat güçlükle önlerken, 35’te Eto’o’nun sol çaprazdan zayıf vuruşu Volkan’ın ellerinde eridi. 45’te Giuliano soldan taşıdığı topta Jannsen’le verkaç yaptı ve şık bir çalımın ardından temiz vurdu: 1-0. Golün hemen ardından gelişen Antalya atağında ceza sahası karıştı ama oluşan karambolde Fenerbahçe savunması hata yapmadı. İkinci yarı golle başlıyordu. 49’da İsmail’in inanılmaz hatasında Eto’o, Volkan’la karşı karşıya kaldı ama çerçeveyi tutturamadı. Antalya’nın gol için yüklendiği dakikalarda Volkan kalesinde devleşti. Aykut Kocaman’ın Soldado hamlesi ise sakatlık şokuyla sonlandı. Geçen hafta 3 gol atan İspanyol, 68’de girdiği sahadan 77’de çıktı. Neyse ki, Fenerbahçe adına başka bir sakat durum olmadı ve sarı-lacivertliler Antalya Stadı’nda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.