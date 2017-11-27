Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçı değerlendirirken, “Güvenimizi arttırma açısından önemli bir galibiyetti” dedi. “Liderle 6 puan fark var. Tarihi rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar. Bizim kazanma serisine devam etmemiz lazım. Rakiplerimizin durumlarını önemsemiyoruz. Alacağımız üç puanlarla önce doğal halimize döneceğiz. Sonra şampiyonluk için gerekecek galibiyetlere ihtiyacımız var” vurgusu yapan Kocaman, “Artık yarıştayız ama hemen havaya girmeyeceğiz. Devre arasına lider girmemiz harika olurdu. Hiç olmazsa farkı bir galibiyetlik hale getirmeliyiz” sözlerini kullandı. Aykut Hoca forvet hattındaki sıkıntı için de, “Soldado’ya bakacağız. 1 haftalık süremiz var. Total enerjiyi ortaya çıkarmak için bir şeyler yapmaya çalışacağız” dedi.