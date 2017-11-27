Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Tudor ile son ana kadar yola devam edeceklerini ve gündemlerinde teknik direktör değişikliği olmadığını açıkladı.

"TUDOR'LA YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray'ın şu anda lider olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray ligde lider, en çok gol atmış takım. Lider, ligin başından beri lider. Lig uzun bir maraton. Münferit alınan sonuçların ardından antrenörün değerlendirilmesi, antrenör bir hafta gidiyor, bir hafta geliyor. Bu Galatasaray'a zarar veriyor. Koskoca Türkiye Ligi'nde Galatasaray'dan başka antrenörü konuşulan kulüp yok. Bunun değerlendirmesini büyük Galatasaray taraftarına bırakıyorum. Basın da öz eleştirisini yapmalı. Yol kazaları olabilir ama antrenörün ne zaman gönderileceği konusu artık Türkiye futbol gündeminden düşmeli. Bu durum, Galatasaray'ın performansını etkiler. Galatasaray dostu olanlar artık bu konuyu konuşmamalı. Galatasaray dostu olmayanlar, devam edebilir" dedi.

ÖZBEK'TEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Galatasaray taraftarına da teşekkür eden Özbek, "Türkiye'de bu kadar uzun süre eleştirilen başka bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Zirvedeki takımın antrenörünü haftalarca ne zaman gitti, ne zaman geldi diye eleştirmenin maksadı tartışılmalı. Bunu tartışanların muradı nedir? Ağzımdan birçok şey yazılıp, çiziliyor ama bunların hepsi yalan. Galatasaray taraftarına teşekkür ederim, Alanyaspor maçında tribünleri doldurdular. Herkes hayret etti, ben de duygulandım. Demek ki Galatasaray taraftarı başka bir taraftar. İyi ki onlar var" şeklinde konuştu.